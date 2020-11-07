Ramo 19. bölüm full izle, son bölüm izle! Ramo 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Belediye otobüsünde korku dolu anlar! telefonda pozitifim dedi ortalık karıştıBaşakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI İZLEBUSKİ çalışmaları hızlandırdı! dereler taşmaması için temizleniyorKüçükçekmece'de Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kaldıİstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendiBilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den salgınla mücadele denetimi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Küçükçekmece'de Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kaldı

Küçükçekmece'de Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kaldı

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı.

Küçükçekmece'de Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kaldı

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sevdakar Bingöl (75) eczaneden alışveriş yaptıktan sonra caddenin karşısına geçmek istedi. Bu esnada 46 BB 269 plakalı tırın kendisi için durduğunu düşünen yaşlı adam, karşı yola doğru hareket etti. Tır sürücüsünün bir anda hareket etmesiyle yaşlı adam altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bingöl, yaralı olarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazada yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamın tırın altından vatandaşlar tarafından çıkarıldığını belirten Ali Demir, "Kulakları çok fazla duymuyor, eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran tırın kendisi için durduğunu zannederek önünden geçti. Tır şoförünün onu görmesi mümkün değildi. Tam önünden geçerken tır altına aldı" dedi.

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde eczaneden çıkan yaşlı adam, yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Bu esnada tırın durduğunu gören adam, karşı yola yöneliyor. Tırın hareket etmesiyle birlikte yaşlı adam aracın altında kalıyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT