Travmalar için çözüm yolları ebeveynler ve bireyler tarafından öğrenilmelidir. Ancak bu durum ile mücadele etmek kişilerin özelliklerine göre değişmektedir. Travmaların etkileri azaltılabilir ve tedavi edilebilir. İlk olarak yaşanan travmayı kabul etmek ve hakkında konuşmak önemlidir. Konuşmak kişiyi ifade etmek ve travmayı aşmasına yardımcı olabilir. Peki, tam manası ile küçükken yaşanan travmalar nasıl geçer?

Terapistler ve danışmanlar, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi durumlarla başa çıkmak için etkili olabilecek teknikler öğretirler. Diğer bir seçenek ise destek içeriğine katılmaktır. Burada benzer deneyimleri olan kişilerle bir araya gelme ilişkilerini destekleyebilirler. Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek de önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak sağlıklı beslenmek yeterince uyumak ve stres altındayken egzersiz yapmak travma sonrası stresle çıkmak için yardımcı olabilir. Tedavi edilmeyen küçük travmalar ileride daha büyük sorunlara yol açabilir, bu nedenle mümkün olduğunca erken tedavi edilmesi önemlidir. Profesyonel yardım almak, geçmişte yaşanan travmaların etkileriyle başa çıkmak için en iyi yollardan biridir.

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Küçükken Yaşanan Travmalar Nelerdir?

Çocukluk travmaları, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerdir. Bu deneyimler oyunların fiziksel duygusal veya zihinsel etkilerinin olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor. Çocukluk travmaları farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. İstismar olumsuz anlamda çocukların gelecekte sorun yaşamasına neden olur. Fiziksel cinsel veya duygusal olarak izlemeye zarar verme olarak istismar günümüzde ifade ediliyor. İhmal yine çocukluk travmaları oluşmasına neden oluyor. Bu yüzden ebeveynlerin bu çocukları ihmal etmemesi ve özellikle çocuklarla ilgilenmesi gereklidir.

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Çocukluk Travması Testi

Çocukluk travması testi çocuklukta kötü veya zorlayıcı kişiler olan kullanıcıların bu deneyimlerini yönlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu test bireyin çocukluklarında yaşadığı değerleri ve bunların sonuçları hakkında bir fikir verir. Çocukluk travması testi birçok farklı alanda kullanılabilir kimyasal psikolojik danışmanlık terapi psikiyatri ve aile danışmanlığı gibi alanlarda kullanılabilir. Çocukluk travması testi kişinin evlilik döneminde yaşadıkları için genellikle yüz sorudan oluşur. Test kişinin yaşamında yaşadığı zorlu deneyimlerle ilgili soruları içerir ve kişinin bu deneyimlerinin ne kadarını yaşadığını yaşadığınız için tasarlandı. Test çocuklukta yaşanan zorlu deneyimlerin odalarında kullandıkları için bir araca sahip olmasına rağmen herkesin çocukluk travmaları yaşamasına ve herkesin test sonucu farklı olabilir.

Bilinçaltı Travmaları Çözüm Yolları

Bilinçaltı travmalar genellikle kişinin sahiplenmeden yaşadığı ve bir dizi duygusal zihinsel ve fiziksel sınıra neden olan deneyimlerdir. Bu kaygılar arasında anksiyete depresyon yeme bozukluğu öfke bozuklukları ilişki yaşamları ve kendilerini yaşamaları yer alabilir. Bilinçaltı travmaları gerçekleştirmek için çözüm yolları sunar. Terapi travmaların zorlamak için etkili bir yol olabilir. Bir terapist travmanın kökenlerini ve geleneklerini ve çeşitli terapi yöntemlerini kullanarak çözüme yönelik öneriler sunabilir. Meditasyon yine çözüm yolu olarak kullanılıyor.

Fiziksel Travma İçin Profesyonel Destek Önemi

Fiziksel travmalar kişinin bedenine zarar veren herhangi bir olay ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Cinsel travma sonrası profesyonel destek almak kurtuluş yolundaki kişinin sağlığı ve iyiliği açısından çok önemlidir. Profesyonel destek travmanın dağıttığı ciddiyetine ve kişisel özelliklerine göre değişir. Bu tavsiyeler arasında yer alabilir. Tıbbi bakım gerekir. Ciddi travmalarda acil tıbbi bakım yapılması gerekir. Bir doktor yaraların bakımı ağrı yönetimi ve diğer bakım ihtiyaçları için gerekli bakımı sağlayabilir.

Çocuklara Terapi Desteği Nasıl Veriliyor?

Çocuklara terapi desteği vermek onların duygusal zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yardımcı olmak için önemlidir. Çocuklar için terapi desteği almak için bazı yöntemler uygulanıyor. Oyun Terapisi bir yöntem olarak uygulanıyor. Çocuk oyunlarını kullanarak terapi insanlarda duygusal sosyal ve zihinsel yöntemler uygun bir şekilde yardımcı olabilir. Oyun terapileri insanların hayal güçlerini kullanarak duygusal yaralarını çalıştırmalarına ve güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olur. Bireyler yine çocuklara terapi desteği veriyor.