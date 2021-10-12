Kudema ne demek, TDK'ya göre Kudema kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kudema ne demek? Kudema TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kudema kelimesi. Peki kudema ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kudema nedir, kudema kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUDEMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kudema kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kudema kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kudema kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eskiler, eski insanlar

- Eskiliği bakımından ileri gelenler, öne çıkanlar



KUDEMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kudemanın şiirde iddiaları ancak kendi şiirlerinin bambaşka bir cevher olduğu sadedine kadar giderdi.

