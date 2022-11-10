Kuduz Nasıl Öldürür? Kuduz Olan İnsan Ne Yapar?

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olarak hayatını kaybeden çocuktan sonra kuduz hastalığını merak edenler hastalık sonrası nasıl bir ölüm yaşandığı merak etmeye başladı. İlk ısırmadan sonraki tedavinin önemli olduğunun söylenmesi sonrası neler yapılacağını öğrenmek isteyenler için işte cevaplar...

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Kuduz Nasıl Öldürür? Kuduz Olan İnsan Ne Yapar?

Geçtiğim ay Bitlis'te köpek ısırması sonucunda hastaneye kaldırıldıktan sonra kuduz teşhisi koyulan 10 yaşındaki çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonrası kuduz hastalığının nasıl öldürdüğüne dair merak artmaya başladı. Bizde haberimizde kuduz hastalığını nasıl öldürdüğüne ve kuduz olan insanın ne yapması gerektiğine yer verdik...

KUDUZ NEDİR?

Evcil ve vahşi hayvanlarda görülen bir hastalık olan kuduz hastalığı, insana bulaştığı taktirde tüm vücuda ve beyne yayılarak ölüme kadar götüren riskli bir bulaşıcı hastalıktır.

Kuduz Nasıl Öldürür? Kuduz Olan İnsan Ne Yapar?

KEDİNİN TIRMALAMASI KUDUZ YAPAR MI?

Kedinin ısırması ve tırmalaması sonucunda kedide eğer bir hastalık varsa ve ısırdığı insanın derisinde çatlak, çizilme ve yırtık varsa deriye, göze, ağza ve buruna işleyen salyaların kuduz hastalığını bulaştırma ihtimali vardır.

KÖPEĞİN TIRMALAMASI KUDUZ YAPAR MI?

Eğer köpekte kuduz hastalığı varsa ve köpek insanla birebir temas ederek çizme, tırmalama ve yırtma gibi temaslarda bulunmuşsa, insana kuduz geçme olasılığı oldukça yüksektir.

Kuduz Nasıl Öldürür? Kuduz Olan İnsan Ne Yapar?

KUDUZ HANGİ HAYVANLARDA OLUR?

Köpek, kedi, keçi, at, eşek, inek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yabani hayvanlarda kuduz görülebilir.

KUDUZ KULUÇKA SÜRESİ NE KADARDIR?

Kuduz bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben, hastalığın kuluçka süresi genellikle 14-90 gündür.

Bu süre küçükbaş hayvanlarda 3 ay civarında sığır ve atlarda ise 6 aya kadar uzayabilir. Kuluçka süresinin 1 yıla kadar uzayabildiği bilinmektedir.

Kuduz Nasıl Öldürür? Kuduz Olan İnsan Ne Yapar?

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Hastalıklı bir hayvanın insana ısırma, tırmalama veya salya akıtması sonucu, deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi veya hayvana ait çiğ süt veya etten de bulaşabilir.

Kuduz Nasıl Öldürür? Kuduz Olan İnsan Ne Yapar?

KUDUZ OLAN BİRİSİ NE YAPMALI?

Hayvan ile birebir temasta bulunarak yaralanan, ısırılan veya salya akıtılan kişi ilk olarak vücudundaki o bölgeyi bol su ve sabunla iyice yıkamalı ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

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