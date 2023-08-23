Kuduz tedavisi görürken hastaneden kaçmıştı, Halil Faras hayatını kaybetti

Kuduz tedavisi görürken hastaneden kaçmış görüntüsü ile Türkiye gündemine oturmuştu. İkna edilip tekrar hastaneye geri getirilen Suriye uyruklu Halil Faras, hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Kuduz tedavisi görürken hastaneden kaçmıştı, Halil Faras hayatını kaybetti

Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa’da tedavi gören Hasan Halil Faras (30) hayatını kaybetti. Faras, Akçakale'de hastaneden kaçmış, boş bir arsada bulunup, Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek, tekrar tedaviye alınmıştı.

GÖRÜNTÜSÜ İLE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Suriye'nin Tel Abyad kentinde başıboş köpeğin ısırdığı Hasan Halil Faras yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan Faras'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos’ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Faras, burada bir odada karantinaya alındı. Hasan Halil Faras, odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı. Hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelede, telefonu alıp kaçan kişinin Hasan Halil Faras olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

halil.webp

BOŞ ARSADA BULUNMUŞTU

Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Faras'ı ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan Hasan Halil Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine Faras, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Şanlıurfa’da kuduz paniğe! Temaslı kişiler aranıyor, herkes diken üstünde!Şanlıurfa’da kuduz paniğe! Temaslı kişiler aranıyor, herkes diken üstünde!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Diyarbakır'da 5 tona yakın faturasız et ve sakatat ele geçirildi
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Diyarbakır'da 5 tona yakın faturasız et ve sakatat ele geçirildi
Avcılar'da cinayet! Operatör doktorun akıl almaz sonu!
Avcılar'da cinayet! Operatör doktorun akıl almaz sonu!
AFAD duyurdu! Bingöl'ün Kığı ilçesinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Bingöl'ün Kığı ilçesinde deprem meydana geldi
Kaçak kazı yapanlara jandarma göz açtırmadı! 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapanlara jandarma göz açtırmadı! 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Son Haberler
İnsanlık ilk defa ayın güney kutbu'na indi, Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!
İnsanlık ilk defa ayın güney kutbu'na indi, Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!
Estetik furyasına ünlü sanatçı Ayça Ayşin Turan da katıldı, değişimini görenler şaşıp kalıyor!
Estetik furyasına ünlü sanatçı Ayça Ayşin Turan da katıldı, değişimini görenler şaşıp kalıyor!
RTÜK İzleme raporlarını karara bağladı! Bu kanallara ceza var!
RTÜK İzleme raporlarını karara bağladı! Bu kanallara ceza var!
Noussair Mazraoui'nin bira hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu
Noussair Mazraoui'nin bira hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu
Çanakkale yangını giderek büyüyor, Bakanlık ve AFAD'dan üst üste kritik açıklamalar
Çanakkale yangını giderek büyüyor, Bakanlık ve AFAD'dan üst üste kritik açıklamalar
Antalya'da ilginç kaza! Yayaya yol veren araca çarptılar
Antalya'da ilginç kaza! Yayaya yol veren araca çarptılar
Çok Okunanlar
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 23 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar?
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 23 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar?
Sıcaklar ne zaman düşecek? 23 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Sıcaklar ne zaman düşecek? 23 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
BİM'den rekabeti kızıştıracak büyük kampanya! Sadece 23 - 29 Ağustos tarihlerinde geçerli!
BİM'den rekabeti kızıştıracak büyük kampanya! Sadece 23 - 29 Ağustos tarihlerinde geçerli!
Survivor Sema Aydemir'den Şaşırtan karar! Aldığı karar herkesi şaşırttı!
Survivor Sema Aydemir'den Şaşırtan karar! Aldığı karar herkesi şaşırttı!
12 kişinin can verdiği otobüs kazasının nedeni ortaya çıktı? Kahreden ihmal!
12 kişinin can verdiği otobüs kazasının nedeni ortaya çıktı? Kahreden ihmal!
Nevşehir’de iskele çöktü! 3 işçi iskelenin altında kaldı!
Nevşehir’de iskele çöktü! 3 işçi iskelenin altında kaldı!
Yorumlananlar
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti