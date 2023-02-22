Kufre Ebong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kufre Ebong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kufre Ebong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kufre Ebong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kufre Ebong 13 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Eyo Kufre Ebong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kufre Ebong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FRED-NATURE SPORTS yapmaktadır. Kufre Ebong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kufre Ebong'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kufre Ebong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kufre Ebong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kufre Ebong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kufre Ebong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Warri Wolves FC

31 Aralık 2015 yılında Akwa United

31 Ocak 2017 yılında FK Kukësi

10 Temmuz 2017 yılında Akwa United

10 Ocak 2018 yılında Al-Ahli Ben.

9 Eylül 2019 yılında El Mokawloon

18 Aralık 2021 yılında Lobi Stars

12 Ocak 2023 yılında Dakkada FC

Kufre Ebong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kufre Ebong şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kufre Ebong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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