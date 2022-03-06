Kûhi ne demek, TDK'ya göre Kûhi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kûhi ne demek? Kûhi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kûhi kelimesi. Peki kûhi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kûhi nedir, kûhi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÛHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kûhi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kûhi kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kûhi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Issız

