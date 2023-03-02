Kuki Zalazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuki Zalazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuki Zalazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuki Zalazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuki Zalazar 5 Mayıs 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Zalazar Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuki Zalazar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kuki Zalazar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kuki Zalazar'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kuki Zalazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kukiizalazar/

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Kuki Zalazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuki Zalazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Kuki Zalazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuki Zalazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında A. Malagueño

8 Ağustos 2017 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2018 yılında A. Malagueño

29 Ağustos 2018 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2021 yılında Real Valladolid

27 Ağustos 2021 yılında Ponferradina

31 Ağustos 2022 yılında Dep. La Coruña

Kuki Zalazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuki Zalazar şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kuki Zalazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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