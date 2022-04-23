Kukuletalı ne demek, TDK'ya göre Kukuletalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kukuletalı ne demek? Kukuletalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kukuletalı kelimesi. Peki kukuletalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kukuletalı nedir, kukuletalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUKULETALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kukuletalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kukuletalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kukuletası olan

