Kükürtatar ne demek, TDK'ya göre Kükürtatar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kükürtatar ne demek? Kükürtatar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kükürtatar kelimesi. Peki kükürtatar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kükürtatar nedir, kükürtatar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kükürtatar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kükürtatar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KÜKÜRTATAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kükürtatar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kükürtatar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan

