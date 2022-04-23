Kul Kâhyası ne demek, TDK'ya göre Kul Kâhyası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kul kâhyası ne demek? Kul kâhyası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kul kâhyası kelimesi. Peki kul kâhyası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kul kâhyası nedir, kul kâhyası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUL KÂHYASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kul kâhyası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kul kâhyası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeniçeri Ocağında yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek düzeydeki subay, kul kethüdası

