Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara Tabip Odası, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Ertaç Altuner'in yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda "İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Türkiye günlük corona vaka sayısı üzerindeki gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 24 saatte belirlenen pozitif hasta sayısı 32 bin 106 olarak açıklanmıştı. Bugüne dair gelecek veriler ise şimdiden vatandaşların gündemindeki yerini aldı…

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara'da %72.