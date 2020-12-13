Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybettiYarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!14 Aralık Pazartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİŞanlıurfa'da kavgaya müdahalede bulunan 2 polis memuru bıçaklandıAnkara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldiAK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı?Türk-İş "Asgari ücret umut ettiğimiz bir rakamda olursa biz de imzalarız"Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybettiDoğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış bey yakınlaşıyor!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybetti

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Ankara Tabip Odası sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara Tabip Odası, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Ertaç Altuner'in yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda "İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM 

Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Türkiye günlük corona vaka sayısı üzerindeki gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 24 saatte belirlenen pozitif hasta sayısı 32 bin 106 olarak açıklanmıştı. Bugüne dair gelecek veriler ise şimdiden vatandaşların gündemindeki yerini aldı…

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara'da %72.

İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ'DE %30, ANKARA'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT