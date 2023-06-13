Kulak İltihabına Ne İyi Gelir? Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Kulak iltihabı neden oluşur? Yetişkinlerde orta kulak iltihabı nasıl geçer? Genellikle enfeksiyon, alerji veya kulakta biriken sıvı nedeniyle ortaya çıkan kulak iltihabı için doktora gitmek gerekir. İltihaplanma genellikle ağrı, kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı, kulak akıntısı veya ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. İltihaplanmanın nedenine bağlı olarak, bazı evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri ve rahatlama sağlayabilecek bazı yönergeler vardır. Ancak, ciddi veya sürekli semptomlar durumunda bir doktora danışmanız önemlidir.

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Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Parasetamol veya ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler, kulak ağrısını hafifletmede yardımcı olabilir. İlaçlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışın ve talimatları doğru şekilde izleyin. Kulak ağrısını hafifletmek için sıcak veya soğuk kompresler kullanabilirsiniz. Isıtılmış bir su torbasını veya buz torbasını kulak bölgenize hafifçe yerleştirin.

Ancak, sıcak veya soğuk kompresleri doğrudan cilde temas ettirmeden kullanın ve sıcaklık/soğukluk düzeyini tolere edebileceğiniz seviyede tutun. İltihaplanma döneminde vücudunuzun dinlenmeye ve kendini iyileştirmeye ihtiyacı vardır.

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Kulak İltihabından Kurtulmak İçin En Etkili Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

Yeterli uyku almak, vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardımcı olabilir. Başınızı yüksek bir yastıkla desteklemek, kulakta biriken sıvının drenajını kolaylaştırabilir ve rahatlama sağlayabilir. Orta kulak iltihabının bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklandığı durumlarda, doktorunuz antibiyotik tedavisi önerebilir. Ancak, antibiyotik kullanımı konusunda doktorunuzun yönergelerine uyun ve ilacı tam olarak bitirin. Kulaklarınızda kuruluk ve kaşıntı varsa, doktorunuz nemlendirici damlalar önerebilir.

Semptomlarınızda herhangi bir düzelme olmazsa veya durumunuz kötüleşirse, bir doktora başvurmanız önemlidir. Doktorunuz, durumunuzu değerlendirebilir ve gerekirse ileri tedavi seçenekleri sunabilir.

Kulak iltihabı durumunda, doğru teşhis ve tedavi için bir doktora danışmanız önemlidir. Her bireyin durumu farklı olabilir, bu yüzden size en uygun tedaviyi sağlamak için bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Orta kulak iltihabı daha çok çocuklarda görülmektedir. Orta kulak iltihabının yetişkinlerdeki belirtileri çocuklardan farklı olabilmektedir. Daha çok sonbahar kış aylarında görülen orta kulak iltihabı kendiliğinden iyileşebildiği gibi kötü bir seyir de takip edebilir.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Belirtileri

Orta kulak iltihabı belirtisi çocuklarda, genellikle soğuk algınlığı sonrası ani başlayan kulak ağrısı ve ateş şeklindedir. Bebeklerde belirtiler daha çok huzursuzluk, ateş, kulağını yastığa sürtme ya da elini kulağına götürme tarzında olur.

Genel olarak çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri şu şekildedir;

Kulak ağrısı

Uyku problemi

Halsizlik

Huzursuzluk ve ağlama

Duyma sorunları

Denge kaybı

Yüksek ateş

Kulaktan akıntı

İştah kaybı

Kulak içinde, çevresinde kaşıntı ve tahriş

Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Belirtileri

Orta kulak iltihabı belirtisi yetişkinlerde farklılık gösterebilir. Genellikle ilk belirtisi ağrı ve tıkalı kulak hissidir. Genel olarak yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri şu şekildedir;

Kulak ağrısı

Tıkalı kulak hissi

Kulak akıntısı

İşitme sorunları

Kulak çınlaması

Ateş

Orta Kulak İltihabı Nedenleri Nelerdir?

Orta kulak enfeksiyonu nedenleri farklı kaynaklı olabilir.

Östaki borusu kaynaklı: Orta kulak iltihabı yani otitis media büyük oranda çocuklarda görülür. Orta kulak iltihabı yetişkinlerde daha az görülmesine rağmen daha ciddi sorunlara yol açabilir. Orta kulak iltihabının çocuklarda daha sık görülmesinin en önemli nedeni östaki tüpü kaynaklıdır. Orta kulaktaki hava basıncının düzenlenmesi, kulaktaki havanın yenilenmesi ve orta kulaktan normal salgıları boşaltılmasına yardımcı olan östaki kanalı çocuklarda daha kısa, daha yatay ve daha geniştir. Bu da içeride biriken sıvının dışarı çıkartılmasını zorlaştırarak tıkanma olasılığını artırır.

Geniz eti kaynaklı: Adenoid yani geniz eti östaki kanalının açıklığına yakın bir bölgededir. Çocuklarda yetişkinlere göre daha büyük olan geniz etinin çeşitli nedenlere bağlı olarak şişmesi kulak enfeksiyon riskini artırmaktadır.

Yaş: orta kulak enfeksiyonu 6 ay – 2 yaş arasında daha sık görülür.

Prematüre doğum veya düşük doğum ağırlığı

Yarık damak, baş - yüz anomalileri veya Down sendromu gibi kişisel risk faktörleri

Sonbahar ve kış mevsimlerinde sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesi

Kreşler

Sigara dumanına maruziyet

Anne sütünün az alınması veya biberonla beslenme gibi çevresel faktörler de orta kulak iltihabının sebepleri arasındadır.

Orta Kulak İltihabı Nasıl Anlaşılır? Teşhisi Nedir?

Kulak Burun Boğaz doktoru hastalığın belirtileri ve muayene ile birlikte orta kulak enfeksiyonu teşhisi koyabilir. Doktor muayene sırasında kulaklara, boğaz ve buruna ışıklı bir aletle bakarak geçiş yollarında bir sorun olup olmadığını kontrol edecektir. Akut orta kulak iltihabında kulak zarı genellikle kızarık ve bombe görülür. Kronik orta kulak iltihabında kulak zarında delinme, çökme veya orta kulağa yapışma yaşanabilir. Kulak zarının delinmesi ve akıntını olduğu durumlarda akıntıdan kültür örneği alınarak orta kulak iltihabına hangi bakterinin yol açtığı anlaşılabilir.

Orta kulak iltihabı teşhisini kesinleştirmek için bir takım ek test ve tetkikler yapılabilmektedir.

Pnömatik otoskop: Orta kulak iltihabı teşhisi konulmasında kullanılan bir araçtır. Pnömatik otoskop ile kulak zarına çok hafif hava üflenirken doktor kulak zarı arkasında sıvı birikimi olup olmadığını inceler.

Timpanometre: Bu test ile kulak zarı hareketi ölçülerek orta kulaktaki basınç hakkında fikir sahibi olunur.

Akustik reflektometri: Bu test kulak zarından ne kadar sesin yansıdığını ölçer. Sesin çoğunu emmesi gereken kulak zarı orta kulakta sıvı varsa sesi geri yansıtmaktadır.

Orta Kulak İltihabı Tedavisi

Orta kulak iltihabı genellikle kendiliğinden iyileşebilir. Şikayetleri artarak devam eden orta kulak iltihaplarında doktora başvurmak gerekir. Orta kulak iltihabının çok sık görülmesi, olası komplikasyonlar ve sekeller nedeniyle tüm dünyada bir sağlık sorunudur. Akut orta kulak iltihabi için çok sık antibiyotik verilmekte olup bu durum aynı zamanda ekonomik olarak yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Orta kulak iltihabında ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda kulak tüpü kullanılabilir. Orta kulak iltihabı ameliyatı hastalığının durumuna göre değişebilmektedir.