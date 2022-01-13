Kulis Faaliyeti ne demek, TDK'ya göre Kulis Faaliyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulis faaliyeti ne demek? Kulis faaliyeti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulis faaliyeti kelimesi. Peki kulis faaliyeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulis faaliyeti nedir, kulis faaliyeti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KULİS FAALİYETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulis faaliyeti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kulis faaliyeti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplantı yerlerinde, oturum dışında çeşitli grupların yaptığı gizli girişim veya çalışma, kulis çalışması

