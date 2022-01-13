2022 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210051O görüntü yeniden gündem oldu! İmamoğlu yürüyen merdiven videosuylu Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?Kulis Faaliyeti ne demek, TDK'ya göre Kulis Faaliyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20921005013 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 13 Ocak 2022 PerşembeYoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...Ağrı yarın okullar tatil mi? | Ağrı kar tatili açıklaması 13 Ocak 2022 PerşembeTestosteron ne demek, TDK'ya göre Testosteron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210049BM'den aidat borcunu ödemeyen 8 ülkeye kötü haber!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kulis Faaliyeti ne demek, TDK'ya göre Kulis Faaliyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kulis Faaliyeti ne demek, TDK'ya göre Kulis Faaliyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kulis Faaliyeti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kulis Faaliyeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kulis Faaliyeti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kulis Faaliyeti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kulis Faaliyeti ne demek, TDK'ya göre Kulis Faaliyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulis faaliyeti ne demek? Kulis faaliyeti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulis faaliyeti kelimesi. Peki kulis faaliyeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulis faaliyeti nedir, kulis faaliyeti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KULİS FAALİYETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulis faaliyeti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kulis faaliyeti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplantı yerlerinde, oturum dışında çeşitli grupların yaptığı gizli girişim veya çalışma, kulis çalışması

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT