Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Yıllık izin ücretleri hesaplama nasıl yapılır?

Çalışanların çoğu, yoğun iş hayatı ya da çalışan kişi eksikliği nedeniyle yıllık izinlerini tam günü gününe kullanamıyor. Bu konuda çalışanların haklarını bilmeleri gerekli. Kullanamadığınız izinler birikiyor fakat yanmıyor. İşten çıkacağınız zaman işveren kullanmadığınız yıllık izinlerin ücretini ödemek zorunda. İşte kullanmadığınız yıllık izin hakkında çalışanların bilmesi gerekenler haberimizde...

YILLIK İZİN SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

İş yoğunluğundan veya farklı nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Çoğu izinler bir sonraki yıla devrediyor, biriktikçe biriyor. Ancak bu hak kaybolmuyor.

İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi, yıllık izne hak kazanıyor.

YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir İşçiye verilecek izin çalışma süresi ve yaşa göre değişiyor. İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor.

KULLANILMAYAN İZİNLER YANAR MI?

Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün artırılarak veriliyor. İşçi herhangi bir nedenle işten ayrıldığında hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor.

Yani patron bu ücreti mutlaka ödemek zorunda. İzin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. Net ücrete asgari geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmiyor.

Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor.

YILLIK İZİN SÜRELERİ NEDİR?

Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor.

Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda.