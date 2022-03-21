Musevilik ne demek, TDK'ya göre Musevilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağaç Kaplama ne demek, TDK'ya göre Ağaç Kaplama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Radon ne demek, TDK'ya göre Radon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Feodal ne demek, TDK'ya göre Feodal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Reji Odası ne demek, TDK'ya göre Reji Odası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Moren ne demek, TDK'ya göre Moren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Betisiz Sanat ne demek, TDK'ya göre Betisiz Sanat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lepiska ne demek, TDK'ya göre Lepiska kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Atölye Resmi ne demek, TDK'ya göre Atölye Resmi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Forsmajör ne demek, TDK'ya göre Forsmajör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Külliye ne demek, TDK'ya göre Külliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Külliye ne demek, TDK'ya göre Külliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Külliye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Külliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Külliye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Külliye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Külliye ne demek, TDK'ya göre Külliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Külliye ne demek? Külliye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi külliye kelimesi. Peki külliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre külliye nedir, külliye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KÜLLİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Külliye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Külliye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre külliye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü
- Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer.

KÜLLİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fatih külliyesi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT