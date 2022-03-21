Külliye ne demek, TDK'ya göre Külliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Külliye ne demek? Külliye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi külliye kelimesi. Peki külliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre külliye nedir, külliye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜLLİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Külliye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Külliye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre külliye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü

- Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer.



KÜLLİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fatih külliyesi.

