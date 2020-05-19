Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sağlık Bakanı Koca görüşme gerçekleştirdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirdiklerini, şartların normale dönüşme sürecini ve Türkiye'ye gelecek olan turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemlerin konuşulduğunu açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy'la, bakanlığımızda bir görüşme yaptık. Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek olan turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk."