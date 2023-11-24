Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmi en üst seviyede yapan ülkeleri artık rakip olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. Burada tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Ersoy, turizmde konusunda da dolu dolu bir yılın sonuna geldiklerini, yılbaşında hedeflenen 55,6 milyar dolar turizm gelirine Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen yakın olduklarını söyledi.

“Ocak-Ekim döneminde 50,2 milyon kişiyi aştı”

Bakan Ersoy, turizm rakamlarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı. Tatilde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58'lik artış gösterdi. Turizm gelirlerinde 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaşılan 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz."

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“Dünyanın süper ligindeyiz”

Türkiye'nin turizmde artık dünyanın süper liginde yer aldığına dikkati çeken Ersoy, "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” dedi.

Sürdürülebilir turizm vurgusu

Turizmde geleceğin en önemli trendlerinden birisinin sürdürülebilir turizm olacağının altını çizen Bakan Ersoy, bu alanda etkin bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 7 bin 568 tesisin birinci aşama belgesi, 634 tesisin de üçüncü aşama sertifikası aldığını aktaran Ersoy, "Halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında 809 tesisimizin de belgelendirme süreci devam etmektedir. Toplamda belgelendirme sürecine dahil olan bu 9 bin 11 tesisin bin 357'si ise Antalya'da bulunuyor. Antalya turizmdeki liderliğini, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve hassasiyet ile güçlü bir şekilde destekleyerek devam ettirmekte” diye konuştu.

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