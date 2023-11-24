Zonguldak’da batan geminin 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı!

AFAD Başkanı Okay Memiş Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan 5’inin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler isimli geminin kayıp mürettebatlarını arama çalışmaları sürüyor.

Alandaki çalışmalar noktasında son durumu gazetecilerle paylaşan AFAD Başkanı Okay Memiş, “Zonguldak Ereğli ilçemizde yoğun yağışlar neticesinde sel, su baskınları meydana geldi. Ayrıca ‘Kafkametler’ isimli bir gemimiz maalesef battı. Bu aşırı yağışlar neticesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında AFAD'ımız ve valiliğimiz koordinasyonunda 74 mahsur kalan vatandaşımız kurtarıldı. Maalesef 3 vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Yine ‘Kafkametler’ isimli geminin de 12 mürettebatından haber alınamıyordu. Pazar gününden bu zamana kadar 7/24 esasına göre yürütülen arama kurtarma ve tarama faaliyetleri neticesinde bugün itibariyle 12 mürettebatımızdan maalesef 5 mürettebatımızın cansız bedenine ulaştık. 7 mürettebatımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Memiş, “Bu çalışmalarımızı biz 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla birlikte yapıyoruz. 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, üç drone, yine Deniz Kuvvetlerine bağlı Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma gemilerinden birisi bu operasyonları yürütüyor. Su altı robotları ve yandan taramalı Sonar dediğimiz ekipmanlarla arama ve tarama faaliyetlerine AFAD’ımız, Deniz Kuvvetlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, jandarma timleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ve profesyonel 44 dalgıçla devam ediyoruz. Sadece geminin içerisini değil buradaki kilometrelerce sahayı da sürekli arıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Taramalara gece vakti de devam ettiklerini ifade eden Okay, “Gündüz havanın müsait olması halinde de geminin içerisinde yerini biliyorsunuz tespit etmiştik. Arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde süreçlerde yeni bir gelişme olursa tekrardan paylaşacağız bu gelişmeleri. Sel neticesinde meydana gelen zararlarla ilgili olarak da AFAD'ımız, valiliğimizle beraber çalışmalarımızı tamamladık. Onlarla ilgili vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onların zararlarının giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda gerekeni inşallah bugün itibariyle yapmaya da başlıyoruz. Yeter ki cana gelmesin. Keşke bu kayıp vatandaşlarımızı sağ olarak kurtarabilseydik. Bütün çabamız bu yönde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Geminin içerisine balçık dolmaya başladı”

Geminin yerinin mendireğin uç kısmına 20 metre mesafede battığını aktaran Memiş, şunları söyledi: “15-20 metre de derinlik var. Bir dezavantajımız mendirek olduğu için sürekli dalga oluyor ve üstten dalga geliyor. Alttan suyu sürekli bulandırıyor. Yani normal hava şartları çok durgun olsa bile orada sürekli bir dalgalanma olduğu için biraz işimizi zorlaştırıyor. Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman dalgıçları, kameralarla beraber gemiye giriyorlar. Biz de yukarıdan izliyoruz. Hakikaten görüş mesafesi çok düşük. Yer yer 15 santim. Zaman zaman otuz santime çıkıyor. Buna rağmen yine de ısrarla takip devam ediyor. Bu arada balçık dolmaya başladı geminin içerisinde. Yani orada çok yoğun bir çalışma var. Aslında riskli de bir çalışma var. Yani gerçekten çok dikkat edilmesi gereken, çok özenli davranılması gereken bir çalışma var. Bu arada o dolan balçığı da şimdi motoportlarla çekmeyi planlıyoruz inşallah. Bütün geminin kamaralarına, geminin işte bölmelerini her tarafa dalgıçlarımız bakıyor. Orada görüş mesafesi çok düşük olduğu için ve akıntı da devam ettiği için baktığınız yere bir daha bakmanız gerekiyor. Yaklaşık dört gündür bu işi yapıyoruz. Hemen hemen her gün bu işlemleri yapıyoruz. Aslında sadece geminin içine değil yüzey taraması da yapıyoruz. Bir cenazemizin bir tanesini maalesef deniz yüzeyinde bulduk. Geminin içerisinde değil. Bu ihtimali de göz ardı etmiyoruz. Dolayısıyla alanda büyük bir alanda geniş bir alanda yoğun bir çalışmamız var.”

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