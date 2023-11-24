PKKlı hainlerce şehit edilmişti! Aybüke öğretmen, öğretmenler gününde kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dualarla anıldı. Aybüke öğretmenin Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma programında mezara protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

"Aybüke öğretmenimizi şehit eden hainler tarihin karanlık sayfalarında yer alacaklar"

Programda konuşan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Şenay Aybüke Yalçın'ın 22 yaşında, hayatının baharında öğrencilerine karne dağıttığı en mutlu gününde hainler tarafından şehit edildiğini belirterek, "Aybüke Yalçın öğretmenimiz bu vatanın çocuklarına hizmet etmek için idealist bir ruhla yola çıktı ancak bu ideali hainlerce engellendi. Her yıl öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, Osmancık halkıyla birlikte Aybüke öğretmenimizi anıyoruz. Şenay Aybüke Yalçın gibi bu vatan için şehit olan herkese ülkemiz minnettar. Bizler minnettarız. Şenay Aybüke öğretmenimizi şehit eden hainler tarihin karanlık sayfalarında yer alacaklar. Ancak Şenay Aybüke öğretmenimizin öğrettiği öğretilerden ilham alan öğrencilerimiz ismini sonsuza kadar yaşatacaklar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Anma programı törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğretmenler ve öğrenciler, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.