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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorlu günler geçiren müzisyenlere Müzik Susmasın sloganıyla başlattığı proje desteği kapsamında 3 bin TL ödeme yapacak. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek?

Koronavirüs salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde müzisyenler için bir karar alınmadı. Bunun üzerine çok sayıda sanatçı ve vatandaşın müzisyenlere yardım edilmesini istemesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada müzisyenlere Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödeme yapmaya devam edecek. Bunun üzerine destekten faydalanmak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZİK SUSMASIN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Müzik Susmasın projesi kapsamında başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı. Sadece Bakanlığın Twitter hesabından  yapılan paylaşımda," Müzik emekçilerimiz için " Müzik Susmasın" sloganıyla başlattığımız proje desteği  Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" ifadelerine yer verildi. 

saKültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek?

MÜZİSYEN 3000 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU KİMLERE VERİLECEK?

Müzisyenlere verilecek olan 3000 bin TL yardımın kimlere verileceği konusunda bakanlık net bir açıklama bulunmadı. Ancak desteğin tüm müzisyenleri kapsaması bekleniyor. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın başvurusu nasıl yapılır? Müzisyen 3000 bin TL yardım başvurusu kimlere verilecek?

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