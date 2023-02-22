Kumaga Suur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kumaga Suur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kumaga Suur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kumaga Suur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kumaga Suur {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kumaga Suur Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kumaga Suur'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kumaga Suur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kumaga Suur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kumaga Suur şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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