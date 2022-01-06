Kumar Ebesi ne demek, TDK'ya göre Kumar Ebesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kumar ebesi ne demek? Kumar ebesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kumar ebesi kelimesi. Peki kumar ebesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kumar ebesi nedir, kumar ebesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUMAR EBESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kumar ebesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kumar ebesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kumar oynatan kimse veya kumarcı

