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  3. Kumar masasında yakalandı! Kameralar karşısında çay içiyormuş numarası yaptı

Kumar masasında yakalandı! Kameralar karşısında çay içiyormuş numarası yaptı

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında kumar oynatan kahvehaneye baskın düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskın sırasında kumar oynayan bir kişi memurları karşısında görünce masadan kalkıp çay içiyormuş numarası yapması dikkat çekti. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

Kumar masasında yakalandı! Kameralar karşısında çay içiyormuş numarası yaptı

Yıldırım İlçesine bağlı Teferrüç Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakaladı

 İhbar üzerine harekete geçen ekiler 2 gün boyunca kahvehaneyi takibe aldıktan sonra dün kıraathaneye baskın düzenledi. Kahvehaneyi kumar yerine çeviren şahıslara ceza yağdı.

Polis 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.
Öte yandan, polis ekipleri içeri girdiği sırada masada oyun oynayan bir adamın aniden masadan kalkıp elindeki çayı karıştırıp sadece çay içiyordum numarası yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Kumar masasında yakalandı! Kameralar karşısında çay içiyormuş numarası yaptıKumar masasında yakalandı! Kameralar karşısında çay içiyormuş numarası yaptı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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