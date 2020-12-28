Kumar masasında yakalandı! Kameralar karşısında çay içiyormuş numarası yaptı

Yıldırım İlçesine bağlı Teferrüç Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen ekiler 2 gün boyunca kahvehaneyi takibe aldıktan sonra dün kıraathaneye baskın düzenledi. Kahvehaneyi kumar yerine çeviren şahıslara ceza yağdı.

Polis 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

Öte yandan, polis ekipleri içeri girdiği sırada masada oyun oynayan bir adamın aniden masadan kalkıp elindeki çayı karıştırıp sadece çay içiyordum numarası yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.