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  3. Kumar oynarken yakalanan 54 kişiye, 188 bin 118 TL ceza

Kumar oynarken yakalanan 54 kişiye, 188 bin 118 TL ceza

İzmir'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda, 54 kişi kumar oynarken yakalandı. Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri depoya yaptıkları operasyonda kumar oynamanın yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 188 bin TL ceza kesildi.

Kumar oynarken yakalanan 54 kişiye, 188 bin 118 TL ceza

İzmir'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda, 54 kişi kumar oynarken yakalandı. Depo sahibi 4 kişi hakkında adli işlem yapılan operasyonda, 54 kişiye kumar oynamanın yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 188 bin 118 TL ceza kesildi.

Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir depoda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, depoya baskın yaptı. Kumar oynarken yakalanan 54 kişiye kumar oynamak, maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçlarından toplam 188 bin 118 TL ceza kesildi. Depoda kumar oynatan M.T.İ., B.Ç., S.K. ve E.Ç. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

 



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