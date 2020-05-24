Kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymamaktan 7 şahsa ceza kesildi

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kumar oynatan, oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 7 şahısa kişi başı 3 bin 150 TL'den toplamda 22 bin 50 TL para cezası kesti.

Midyat Kaymakamlığından edinilen bilgilere göre, Ulu Cami Mahallesinde bir ikamette, kumar oynadıkları ve oynatıldığı tespit edilen bir adreste yapılan aramada, kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Burada kumar oynayan, M.D., F.A., O.A., M.S.A., M.G. ve M.A. isimli şahıslara idari para cezası, M.Y., isimli şahısa kumar oynatmak ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca 7 şahısa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 22 bin 50 TL idari para cezası kesildi.