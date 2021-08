Kumar ve seks skandalı! Big Bang'in eski şarkıcısı Seungri 3 yıl hapse mahkum edildi!

Güney Kore'de popüler müzik gruplarından olan Big Bang'in üyesi Seungri skandalın patlak vermesiyle eğlence dünyasına veda ettiğini açıklayıp askere gitmişti.

DOKUZ SUÇUN DOKUZUNDA SUÇLU

Seungri, gece kulüpleri ve diğer işletmeleri için potansiyel yatırımcılara fuhuş konusunda aracılık yapmak ve Las Vegas'ta yasadışı kumar dahil kendisine yöneltilen dokuz suçun dokuzundan da suçlu bulundu.

3 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Asıl adının Lee Seung-hyun olduğu öğrenilen Seungri'ye 3 yıl hapis ve 989 bin dolar para cezası verildi. AFP'de yer alan habere göre yargıç Hwang Min-je, "Kadınlara seks için ödeme yapıldığından haberdar olmadığına inanmak zor. Görünüşe göre sistematik fuhuş suçu işledi" dedi.

KARAR AZ BULUNDU

F. Scott Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) adlı kitabının baş kahramanı olan Jay Gatsby karakterine yaşam tarzı ve görünüşü benzetildiği için 'Muhteşem Seungri' olarak da anılan 31 yaşındaki Seungri'ye verilen karar sosyal medya kullanıcıları tarafından az bulundu.

Davası, askerde olduğundan dolayı ı askeri mahkemede görülen Seungri, daha önceki duruşmalarda suçlamaları reddetmiş, fuhuştan ortağının sorumlu olduğunu ve kumar için ABD'ye gitmediğini savunmuştu.

SEUNGRİ KİMDİR?

12 Aralık 1990 yılında doğan Seungri, daha çok sahne adı Seungri (Hangıl: 승리, Victory) olarak bilinen Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve aktör. YG Entertainment altında 2006 yılında kurulan BigBang grubu ile çıkış yapmıştır. Solo kariyere girişmeden önce, Japonya'da performans sergilerken, V.I sahne adını almıştır.

İlk EP'i, (VVIP 2011), "VVIP" ve "What Can I Do" ile kazanç sağlamıştır. Sonrasında Gaon Chart'ta yedi numarada zirve yapmıştır ve albüm 44.000 kopyayı aşkın satmıştır. İkinci Korece EP'i Let's Talk About Love (2013) daha iyi sayılırdı ve Gaon Chart'ta üç numara yerleşen "Gotta Talk to You" tarafından desteklenmişti. EP, ilk Japonca stüdyo albümünde tekrar yayınlanmıştır.

2019 yılında isminin Burning Sun skandalına karışmasıyla eğlence sektöründen ayrıldığını açıkladı.