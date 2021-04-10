Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralıKırşehir CHP’ il yöneticilerine Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldıİngiliz halkı, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip için toplandıABD çok tartışılan Yüksek Mahkemesi’nin yapısının değişmesi için komisyon kuruluyorAnkara’da inşaat çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi geçiren 15 bina boşaltıldıKumarbazlar korona virüse inat kaçak kumar oynamaya devam ediyorNisan ayında Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyorDiyarbakır'da, Bunalıma giren genç, 10’uncu kattan atlayarak intihar ettiTatvan’daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi okullar karantinaya alındıKorona hastalığı ile uğraşırken yangına maruz kaldılar
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kumarbazlar korona virüse inat kaçak kumar oynamaya devam ediyor

Kumarbazlar korona virüse inat kaçak kumar oynamaya devam ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İçişleri bakanlığının korona virüs yasakları kapsamında ki genelge kapsamında yasakları ihlal ederek, bir kıraathanede kart oyunu oynayan 13 kişiye 45 Bin TL para cezası uygulandı.

Kumarbazlar korona virüse inat kaçak kumar oynamaya devam ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İçişleri bakanlığının genelgesini ihlal ederek, bir kıraathanede kart oyunu oynayan 13 kişiye 45 Bin TL para cezası uygulandı.

"KUMARCILAR PES ETMİYOR"

Olay, İnegöl ilçesi Turgut Alp Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Polis ekipleri bir kıraathanede oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler 13 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yasak olan iskambil oyunlarının oynandığını gördü. Kıraathanede bulunan 13 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 45 Bin TL para cezası uygulandı. İşletme sahibine ise pandemi kurallarına aykırı davranmak suçundan 3180 TL ceza yazıldı. Baskın anı kameralar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kumarbazlar korona virüse inat kaçak kumar oynamaya devam ediyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT