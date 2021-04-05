Kümes Bakım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kümes Bakım İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kümesteki hayvanların (tavukların) sağlığının devamına yönelik kümes temizlik ve uygulamaları gerçekleştiren kişidir.

Kümes Bakım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kümes Bakım İşçisi Maaşları

Kümes Bakım İşçisi maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kümes Bakım İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki bu meslek için yeterlidir.

Kümes Bakım İşçisi Ne İş Yapar?

Kümes Bakım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Kümesin genel gözlemini yapmak,

c) Yemliklerde ve yem arabalarında yem kontrollerini yapmak,

d) Su rezervlerinden su kontrollerini yapmak,

e) Kümes ölülerini günlük olarak toplamak,

f) Kümes içi temizlik yapmak,

g) Yaz ayları sonunda ped su depolarını boşaltmak ve temizlemek,

h) Fan temizliği, su rezervlerinin temizliği, suluk ve hortumların yıkanması, yemlik başlıklarının temizlenmesi gibi haftalık işleri yapmak,

i) Günlük kümes değer formunu ve aylık kümes kartı formunu ve aylık dezenfektan tüketim çizelgesini doldurmak,

j) Gübre çekimi sırasında bantları kontrol etmek ve gübre çukurunu temizlemek,

k) Kümes ayak dezenfektanlarını düzenli hazırlamak ve dezenfektan kullanım çizelgesini doldurmak,

l) Kümes arızalarını bildirmek ve takip etmek,

m) İlaç depolarını her kullanım sonrası temizlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kümes Bakım İşçisi Meslek Ana Grubu:

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Hayvan Yetiştiricileridir.

Kümes Bakım İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kümes Bakım İşçisi mesleğinin meslek kodu 6122.06 olarak belirlenmiştir

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