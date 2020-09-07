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Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Mısır, İran, Somali, Afganistan ve Suriye uyruklu 194 kaçak göçmen yakalandı. Şahısların ülkelerine gönderileceği belirtilirken organizatör olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Mısır, İran, Somali, Afganistan ve Suriye uyruklu 194 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'daki balıkçı barınağı mevkisine, saat 03.00 sıralarında yaklaşan tekneden bazı kişilerin inip, ormanlık alana doğru gittiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandı

Ekipler, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı. Kaçak göçmenlerden bazıları, bölgede izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Mısır uyruklu 2, İran uyruklu 4, Somali uyruklu 10, Afganistan uyruklu 177 ve Suriye uyruklu 1 olmak üzere toplam 194 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca teknede bulunan 2 Türk vatandaşının da kaptanlık yaparak, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü gerçekleştirdiği tespit edildi. 194 kaçak göçmen ve 2 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandı

İTALYA'YA GİTMEK ÜZERE DENİZE AÇILMIŞLAR

Kaçak göçmenlerin, İtalya'ya gitmek üzere tekneyle Antalya yakınlarında denize açıldıkları, bir süre gittikten sonra kendilerine teknenin arıza yaptığının söylendiği ve sahile yanaştıkları öğrenildi. Tekne, 6458 sayılı kanun gereği el koyularak, yediemine teslim edildi. Kaçakların ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Berna Akkaya
Editör


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