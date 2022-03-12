Kümülasyon ne demek, TDK'ya göre Kümülasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kümülasyon ne demek? Kümülasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kümülasyon kelimesi. Peki kümülasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kümülasyon nedir, kümülasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜMÜLASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kümülasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kümülasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kümülasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kümelenme

