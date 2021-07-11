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Messi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldü

Son dakika... Kupa Amerika finalinin kazananı belli oldu. Arjantin Brezilya’yı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Yıldız futbolcu Lionel Messi de milli takım formasıyla ilk üst düzey başarısını elde etti. Maçın ardından da binlerce Arjantinli kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

Messi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldü

Son dakika... Kupa Amerika finalinde Arjantin Brezilya’yı 1-0 yenerek 28 yıllık kupa hasretine son verdi. Arjantin halkı şampiyonluk kutlamaları için sokağa döküldü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Maracana Stadı'nda oynana karşılaşmadan Arjantin Brezilya'yı 1-0 mağlup etti. Binlerce Arjantinli yıllar sonra gelen şampiyonluğu sevincini Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaşta yaşadı.

Messi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldü

Kutlamalarda 7'den 70'e her yaştan futbolseverler Messi sloganları atıp araçlarıyla korno çalarak mutluluğunu gösterdi. 

Messi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldüMessi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldüMessi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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