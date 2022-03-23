Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak!
Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yürürlüğe giren yeni kararla, vade sonunda tasarrufunu döviz olarak değerlendirenden vergi alınmayacak. Kambiyo gider vergisi sıfır olarak uygulanacak. Parasını dövize çeviren sigorta muamele vergisi ödemeyecek.
Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.
Yeni kararla, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik teşvik geldi.
KAMBİYO GİDER VERGİSİ ALINMAYACAK
Kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak. Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.
BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ ÖDENMEYECEK
Cumhurbaşkanı kararına göre, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.
Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL'ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.