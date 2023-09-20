Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcılara bankalardan çok yüksek faiz!

Merkez Bankası yeni bir adım daha attı.
Kur korumalı mevduattan çıkışı hızlandırmak katılımı azaltmak için yüksek faizle Türk lirasını işaret etti.
KKM'de komisyon uygulaması sonlandırıldı. TL payı artış hedefi de yüzde 2'den yüzde 2.5'e çıkarıldı. Yani Merkez Bankası, bankalara müşterilerini KKM'den Türk lirası mevduatlara yönlendirin mesajı verdi.
YÜZDE 60'A KADAR YÜKSELEBİLİR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: "KKM'den çıkacak olan vatandaşlara yönelik yüzde 55'e varan TL mevduat veren bankalar olduğunu görüyoruz. Yüzde 60'a kadar mevduat faizi gündeme gelebilir" dedi.
Kaynak: Yeniçağ & Kanald haber