Çiftçiler kuraklık desteğinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Ve bu konuda internet üzerinden arama gerçekleştiriliyorlar. Bu bağlamda, Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 Kuraklık desteği ne zaman yatacak? sorularını yanıtlıyoruz. Yurt genelindeki binlerce çiftçi vatandaşımızı yakından ilgilendiren kuraklık desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağı haberimizde yer alıyor...

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda kuraklık sebebiyle yüzde yüzde 30 ve üzeri verim kaybına uğrayan çiftçilere kuraklık destek ödemesi gerçekleştirilecek.

Ödeme; yetersiz yağış sebebiyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karar kapsamında verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden faydalanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından tespit edilecek.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Pakdemirli, çiftçilere yapılacak ödemelerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını belirtti.

Açıklamanın tamamı ise şöyle;

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."