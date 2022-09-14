Kur'an ayetlerini şarkı yapması ile tanınıyor! Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vereceği konserlere büyük tepki!

Kur'an-ı Kerim'deki sureler ile yaptığı şarkılar ile tanınan İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vereceğini duyulması büyük tepkilere neden oldu.

Rukiye Karapunar
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Kur'an ayetlerini şarkı yapması ile tanınıyor! Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vereceği konserlere büyük tepki!

İran'ın tanınan sanatçılarından olan ve ilginç sesi ile dikkatleri üzerine toplayan Mohsen Namjoo konswer turneleri kapsamında Türkiye'ye geliyor. Yaptığı şarkılar dolayısı ile zamanında hapse giren ve ABD'ye yerleşen sanatçının Türkiye'ye geleceğini duyan vatandaşlar verilecek olan konserlere sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Kur'an ayetlerini şarkı yapması ile tanınıyor! Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vereceği konserlere büyük tepki!

TÜRKİYE'DE 5 ŞEHİRDE KONSER VERECEK

ABD'de yaşayan İran'lı şarkıcı Mohsen Namjoo Kur'an ayetlerini şarkı yaptığı gerekçesi ile 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve İran'dan kaçarak ABD'ye yerleşmişti. Kurân'daki Şems, Nebe ve Tekvir surelerini çeşitli melodiler eşliğinde seslendirmesi ile bilinen sanatçının İstanbul, Bursa, Konya, Ankara ve Van'da vereceği konserler tepkiye neden oldu.

Kur'an ayetlerini şarkı yapması ile tanınıyor! Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vereceği konserlere büyük tepki!

TEPKİLER BÜYÜYOR

Türkiye'de konser verecek olmasına tepki gösteren vatandaşlar "İslam toprağında bu vasıfsız Kur'an düşmanının işi ne?"

"Kendi ülkesinde bile yasaklı olan, Kuran-ı Kerim ayetlerinden şarkı yapan İranlı Mohsen Namjoo'nu Türkiye'de konser vermesini istemiyoruz."

"Müslümanların baş tacı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eden
Mohsen Namjoo isimli şarkıcının ülkemizde konser vermesini istemiyoruz. " şeklinde sosyal medyadan tepki gösterdiler.

Kur'an ayetlerini şarkı yapması ile tanınıyor! Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vereceği konserlere büyük tepki!

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