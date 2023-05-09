Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye birincisi öğrenciye Umre ödülü!

Samsundan gelen öğrenci Emir Altun, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Öğrenciye ödül olarak Umre hediye edildi.

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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye birincisi öğrenciye Umre ödülü!

Samsunlu öğrenci Emir Altun, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye birincisi öğrenciye Umre ödülü!

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLABİLMEK İÇİN YARIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finalleri Ankara Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde belirlenen 10 bölgede birinci olan Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencileri Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarıştı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye birincisi öğrenciye Umre ödülü!

Yarışmada Samsun İlkadım Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emir Altun, Türkiye birincisi oldu. Öğrenciye umre ödülü verildi.

KAYNAK: İHA

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