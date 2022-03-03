Küratör ne demek, TDK'ya göre Küratör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küratör ne demek? Küratör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küratör kelimesi. Peki küratör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küratör nedir, küratör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜRATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küratör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Küratör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre küratör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müze, kütüphane, sergi, hayvanat bahçesi vb.ni yöneten ve etkinliklerini düzenleyen yetkili kimse

