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  3. Kurban alacaklar dikkat! Mavi küpeye dikkat edin!

Kurban alacaklar dikkat! Mavi küpeye dikkat edin!

Kurban Bayramı için hayvan satış noktalarında denetimlere başlayan Pendik Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, kurban için uygun olan hayvanlara mavi küpe takıyor. Bu bakımdan vatandaşlar kurbanlık alırken, mavi küpelere dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

Kurban alacaklar dikkat! Mavi küpeye dikkat edin!

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bayram yaklaşırken, kurban satış noktalarında da hareketlilik başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler hem sağlıklı hem de keselerine uygun bir kurban için hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda kurbanlık seçerken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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KURBAN SATIŞ NOKTALARINDA DENETLEME

Pendik Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri kurban satış noktalarında denetleme yapıyor. Denetimi geçen kurbanlıklara mavi küpe takılıyor. Birçok kurbanlık satış izni olan noktada devam eden denetimlerde Veteriner İşleri ekipleri kurbanlık hayvanları kontrol ediyor.

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Denetimden geçen kurbanlıklara mavi küpe takılıyor. Özel çiftlik ve ahırlarda uygulanan denetimlerde belli koşullar gözetiliyor, uygun kurbanlıklar küpeleniyor.

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