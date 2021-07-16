Vatandaşlar resmi tatillerde sağlık hizmetlerini nasıl alacaklarını merak ediyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu açıklandı. Peki Kurban Bayramı Arefe günü sağlık ocakları açık mı 2021? Aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu? İşte yanıtlar...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 2021? AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği netlik kazandı. Hastaneler saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gösterecek ancak acil bölümleri ise arife günü ve bayram boyunca açık olacak. Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri arefe günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı 12.30'a kadar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2021 NE KADAR?

Bayram tatili, 16 Temmuz Cuma akşamı başlıyor, 26 Temmuz Pazartesi sabahı bitiyor. 2021 Kurban Bayramı tatili bu yıl toplam 9 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tatille ilgili yaptığı açıklamasında, "Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesebilecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."