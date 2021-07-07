Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2021? Kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında verilecek 2021?

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Ramazan ve Kurban Bayramında 1500 TL olarak ödenen ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesi ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2021? Kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında verilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek olan 1500 TL bayram ikramiyeleri, SSK emeklilerine 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerine de 16 Temmuz’da ödenecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA VERİLECEK 2021 ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ikramiyelerinin Temmuz ayının kaçında verileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek.

Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Buradan emeklilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz." demişti.