Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Emekli ve emekli olacak vatandaşlar, emekli ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramının birinci günü 9 Temmuz, ikinci günü 10 Temmuz, üçüncü günü 11 Temmuz son günü ise 12 Temmuz olarak biliniyor. Emekli ikramiyelerinin bayramdan hemen öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ancak emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer vereceğiz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Emeklilerin her bayram öncesi cebini rahatlattığı ikramiyelerin miktarı insanlar tarafından merak konusu oldu. Her bayram öncesinde alınan emekli ikramiyeleri son yapılan zammın ardından, emekli vatandaşların hesaplarına bin 100 TL olarak yatmaktadır.