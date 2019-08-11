Kurban Bayramı ile ilgili mide bulandıran sözlere Netanyahu desteği!

Hollanda’da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Twitter'dan paylaştığı bir kurban fotoğrafıyla Kurban Bayramı'nın başladığını belirtiğp, "İğrenç ve korkunç. Bu bizim kültürümüze ait değil. Uluslarımız bu hayvan zulmünü ve barbarlık gününü yasaklamalı ve yasa dışı ilan etmelidir" ifadesini kullanarak açıkça hakaret etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu da Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ın bu nefret ve hakaret içerikli İslam karşıtı tweetini kendi Twitter hesabından paylaşarak destek verdi.

Yair Netanyahu, daha önce de yaptığı bir paylaşımda Türk bayrağına hakaret etmişti.