Kurban bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Temmuz Salı sabah kılınacak olan bayram namazının ardından başlayacak olan Ramazan Bayramında vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında havale, EFT yapılır mı sorusu geliyor. Peki Kurban bayramında banka havale, EFT yapılır mı? Havale, EFT açık mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMINDA BANKA HAVALE, EFT YAPILIR MI? HAVALE, EFT AÇIK MI?

Bayram boyunca bankalar resmi tatilde olacağı için Cep şubeleri üzerinden EFT işlemi gerçekleştirilemeyecek. Verilen EFT talimatı 23 Temmuz'da mesainin başlamasının ardından talimat emri verilen hesaba aktarılacak.

Havale işlemi ise aynı bankalar arasında gerçekleştirilen işlem olduğu için istediğiniz gün ve saatte gerçekleştirilebilecek.

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI?

Bu yıl Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz'a denk gelirken 23 Temmuz'da bitecek. Bayramda bankaların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar için haberimizde Kurban Kurban Bayramında bankalar açık mı? EFT yapılır mı 2021? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz Salı gününe gelmektedir ve Arife günü ile birlikte 4,5 günlük resmi tatil bulunmaktadır. Kamu çalışanları cumartesi ve pazar günü çalışmadıkları için 6,5 gün tatil yapabilecekler.

Banklar 20 ve 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacaktır.