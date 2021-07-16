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Kurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu? soruları merak konusu oldu. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaş bayram tatilinde açık ve kapalı olan yerleri araştırmaya başladı. Yoğunlukların olacağı bayram tatilinde fiziksel veya ruhsal problem yaşayan veya olası bir hastalık yaşayabilecek olan vatandaşlar hastanelerin bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor.

Kurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar faaliyette olan yerler merak edilmeye başladı. Vatandaşların sağlık şikayetlerine çözüm bulacakları hastanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu? İşte yanıtlar.

Kurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI 2021 ? HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban bayramında hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak.

Ancak olası durumlar için acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler yine kapalı olacak.

Kurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin dokuz gün olacağını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca tatil süresince kamunun işlettiği köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak.

 

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