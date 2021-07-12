Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı 2021?

1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı’nda yasak var mı sorusunun yanıtında. Kademeli normalleşmenin üçüncü aşaması içerisindeyken delta varyantı vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, ''Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun.'' dedi. Hal böyle olunca önümüzdeki günlerde kısıtlamaların geri geleceği de konuşmaya başlandı. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Bir açıklama geldi mi? İşte detaylar.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021?

Tatil ya da akrabalarını ziyarete gitmek isteyenler Kurban Bayramını dört gözle bekliyor. Ancak vakalardaki iniş çıkışlar kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Vatandaşlar uzun zaman sonra kısıtlamasız ilk bayramı geçirecek. Bir yandan da bayramda kısıtlamaların olacağı iddia ediliyor.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda yasak uygulanıp uygulanmayacağı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok.” diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Şu an bayramda kısıtlama bulunmuyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantının ardından alınan son karar paylaşılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz Salı

2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

4. Günü: 23 Temmuz Cuma