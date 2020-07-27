Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getirildikten sonra kurbanının derisinin verilmesi de önem arz ediyor. Ülkemizde kurban dersini alan belli başlı kurum ve kuruluşlar vardır. Edinilen bilgilere göre kurbanın derisi bir hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde kullanılmasında da bir engel yoktur.Yine de kurbanın derisini bağışlamak isteyen kişiler kurban derisi alan yerler hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Kurban derisi alan yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

KURBAN DERİSİ ALAN YERLER?

Ülkemiz genelinde Türk Hava Kurumu (THK) kurban derisi bağışlarını kabul etmektedir. Kurban derisini THK'ye bağışlamak isteyenler, "4440845" ve "0 312 303 72 00" iletişim numaralarından merkez görevlileriyle iletişime geçebiliyorlar. Görevliler, derilerin bulunduğu adresleri tespit ederek, en yakın THK şube başkanlığına bildiriyor. Kurum yetkilileri tarafından adreslerden makbuz karşılığı teslim alınan deriler, tuzlanarak depolanıyor.

THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, Koordinasyon Merkezi'nin, kurban derisini THK'ye bağışlamak isteyen vatandaşların araması için kurulduğunu belirterek, "Bize gelen talepleri en kısa sürede değerlendirip, uygun bir şekilde alıp, ilgililere teslim ediyoruz. Burada Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak bir faaliyetin icrası aşamasındayız." dedi.

Türk Hava Kurumu'nun resmi web sitesinde kurban derisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.Bu açıklamada; "Ülkemizin Milli serveti olarak nitelendirilen vatandaşlarımız tarafından bağışlanan Kurban Derisi, 2860 sayılı yardım toplama Kanuna istinaden her yıl Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden alınan izin ile Genel Merkezi ve Türkiye geneline yayılmış şubeleri aracılığıyla ve yılların verdiği tecrübe, birikimle faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yavuz, kurumun ülke genelindeki 384 şubesiyle hizmet verdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Kurban derisi alma işlemlerimiz bayram süresince de devam edecek. Kurban derilerini alıp belgelendiriyoruz. Derileri alıp fatura kesen, vergi veren ve resmi anlamda şeffaf ve izlenebilir olarak bu işi yapan tek kurumuz. Bağışta bulunan ve bizi destekleyen vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi iletiyoruz."

Tüm bunların yanı sıra kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir. Ancak para ile satması uygun görülmez.