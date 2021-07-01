Kurban eti bağış kampanyası başladı! İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırılıyor

Pendik Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere vatandaşların et bağışlarını alıyor. Kurban eti bağış kampanyasına katkıda bulunan vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelerin bayramda yüzünü güldürebilecek.

BU BAYRAM DA HEDİYE ET KAMPANYASI

Pendik Belediyesinin yürüttüğü sosyal yardım ve dayanışma kampanyası Bu Bayram Hediye Et ile vatandaşlar et bağışında bulunabiliyor. Çağrı Merkezi veya sosyal medya hesaplarından başvuran vatandaşlar, kurban eti bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi ailelerle etlerini paylaşabiliyor.

Kayıt oluşturulduktan sonra belediye ekipleri tarafından alınan etler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı, yardım alma kriterlerini sağlayan yaklaşık 7 bin aileye iletilecek. Geçtiğimiz yıl da düzenlelen “Bu Bayram Hediye Et” Kampanyası kapsamında 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye et ulaştırıldı.

Çağrı Merkezi 444 81 80

Whatsapp Hattı 0552 444 81 80