Kurbanlık büyükbaş fiyatları ne kadar 2021? Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Canlı kurbanlık kg fiyatı 2021 soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de kurbanlık fiyatlarını haberimizde derledik.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban, sözlükte "Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan" olarak geçer ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olur. İbadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanı Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak ya da eğer adaksa zaman farkı gözetmeksizin kesmek demektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak.

2021 Kurban bayramı da şöyle sıralanıyor;

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

7 ortaklı büyükbaş fiyatları her yıl olduğu gibi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Besihanelerde ve hayvan üretim yerlerinde satış hazırlıkları başladı. Bu yıl da geçen yıla oranla fiyatlarda bir miktar artış gözlemlendi. Maliyetlerdeki artış sebebiyle kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 ila 30 arasında bir artış gözlemlendi.

CANLI KURBANLIK KG FİYATI 2021

Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 28 ila 35 lira arasında seyrederken küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ise 28 ila 33 lira aralığında değişiklik gösteriyor.

KURBANLIK BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR 2021? KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2021?

Bu yıl ortalama kurbanlık fiyatları 30 kilo için 2200 TL, 35 kilo için 2500 TL olarak belirlendi. Küçükbaş kurbanlıklar ise 1500 TL ile 2000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu fiyatlar pazara, yöreye ve hayvanın kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor.

KURBANLIK DEVE FİYATLARI NE KADAR?

Geçen yıl kurban deve fiyatları 12-20 bin TL arasındaydı. 600 kilo ila 1 ton arasındaki canlı deveden 250-600 kilo et çıkmaktadır. Bu sebeple deveyi genelde 5 ya da 7 kişi keser. Bu yılki deve fiyatlarının ortalama 14 bin ila 25 bin lira aralığında olması bekleniyor.