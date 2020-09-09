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Küresel ekonomideki gelişmeler Rus rublesini etkiliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın küresel dalgalanmalardan etkilendiğini belirtti. Dimitriy, Küresel ekonomideki gelişmelerin Rus rublesini de etkilemesi doğal. Ancak Rusya’daki makroekonomik göstergeler risklere karşı korunaklı durumda açıklamasında bulundu

Küresel ekonomideki gelişmeler Rus rublesini etkiliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın küresel dalgalanmalardan etkilendiğini belirterek, “Küresel ekonomideki gelişmelerin Rus rublesini de etkilemesi doğal. Ancak Rusya’daki makroekonomik göstergeler risklere karşı korunaklı durumda.” dedi.

Küresel ekonomideki gelişmeler Rus rublesini etkiliyor

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus rublesinin son dönemde dolar ve avro karşısında yaşadığı değer kayıplarını değerlendirdi.

Küresel ekonominin istikrarsız bir durumda olduğunu anlatan Peskov, “Küresel ekonomideki gelişmelerin Rus rublesini de etkilemesi doğal. Ancak Rusya’daki makroekonomik göstergeler, hükümetin ekonomi politikaları sayesinde risklere karşı korunaklı durumda.” diye konuştu.

Ekonomiye dair tüm göstergelerin sürekli kontrol edildiğini belirten Peskov, “Kura yönelik veriler de devamlı olarak izleniyor ve buna yönelik çalışmalar da her gün yapılıyor.” dedi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamalarla geçen hafta düşüşe geçen Rus rublesi, petrol fiyatlarında artan aşağı yönlü baskıların da etkisiyle yüzde 4'e yakın değer kaybetmişti.




 



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